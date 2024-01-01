10 индонезийских рупий в чилийские песо

Сконвертируйте IDR в CLP по реальному обменному курсу

10 idr
1 clp

Rp1,000 IDR = $0,05821 CLP

Среднерыночный курс в 10:04
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1 IDR в CLPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05830,0591
Низкий0,05610,0556
В среднем0,05720,0572
Изменить2.15%-1.07%
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Соотношение 1 IDR к CLP

За последние 30 дней максимальный курс IDR к CLP составил 0,0583, а минимальный — 0,0561. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0572. Изменение курса IDR к CLP в процентном соотношении составило 2.15.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к CLP составил 0,0591, а минимальный — 0,0556. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0572. Изменение курса IDR к CLP в процентном соотношении составило -1.07.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6640,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,06511,4641,6261,4920,8438,5
1 SGD0,74462,2090,68311,1111,0190,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в чилийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и CLP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в CLP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Чилийское песо
1 IDR0,05821 CLP
5 IDR0,29104 CLP
10 IDR0,58208 CLP
20 IDR1,16415 CLP
50 IDR2,91038 CLP
100 IDR5,82075 CLP
250 IDR14,55188 CLP
500 IDR29,10375 CLP
1000 IDR58,20750 CLP
2000 IDR116,41500 CLP
5000 IDR291,03750 CLP
10000 IDR582,07500 CLP
Обменные курсы Чилийское песо / Индонезийская рупия
1 CLP17,17990 IDR
5 CLP85,89950 IDR
10 CLP171,79900 IDR
20 CLP343,59800 IDR
50 CLP858,99500 IDR
100 CLP1 717,99000 IDR
250 CLP4 294,97500 IDR
500 CLP8 589,95000 IDR
1000 CLP17 179,90000 IDR
2000 CLP34 359,80000 IDR
5000 CLP85 899,50000 IDR
10000 CLP171 799,00000 IDR