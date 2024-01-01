1 индонезийская рупия в бангладешские таки

Сконвертируйте IDR в BDT по реальному обменному курсу

1 idr
0,01 bdt

Rp1,000 IDR = Tk0,007271 BDT

Среднерыночный курс в 10:04
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1 IDR в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00730,0073
Низкий0,00710,0067
В среднем0,00720,0071
Изменить1.27%8.11%
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Соотношение 1 IDR к BDT

За последние 30 дней максимальный курс IDR к BDT составил 0,0073, а минимальный — 0,0071. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0072. Изменение курса IDR к BDT в процентном соотношении составило 1.27.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к BDT составил 0,0073, а минимальный — 0,0067. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0071. Изменение курса IDR к BDT в процентном соотношении составило 8.11.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6650,9191,3451,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,01511,4631,6261,4920,8438,495
1 SGD0,74462,2110,68411,1121,020,5765,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Бангладешская така
1 IDR0,00727 BDT
5 IDR0,03636 BDT
10 IDR0,07271 BDT
20 IDR0,14542 BDT
50 IDR0,36356 BDT
100 IDR0,72712 BDT
250 IDR1,81779 BDT
500 IDR3,63558 BDT
1000 IDR7,27116 BDT
2000 IDR14,54232 BDT
5000 IDR36,35580 BDT
10000 IDR72,71160 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Индонезийская рупия
1 BDT137,53000 IDR
5 BDT687,65000 IDR
10 BDT1 375,30000 IDR
20 BDT2 750,60000 IDR
50 BDT6 876,50000 IDR
100 BDT13 753,00000 IDR
250 BDT34 382,50000 IDR
500 BDT68 765,00000 IDR
1000 BDT137 530,00000 IDR
2000 BDT275 060,00000 IDR
5000 BDT687 650,00000 IDR
10000 BDT1 375 300,00000 IDR