5 000 венгерских форинтов в чешские кроны

Сконвертируйте HUF в CZK по реальному обменному курсу

5 000 huf
322,96 czk

Ft1,000 HUF = Kč0,06459 CZK

Среднерыночный курс в 07:05
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 HUF в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06490,0649
Низкий0,06270,0621
В среднем0,06380,0637
Изменить2.68%0.84%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 HUF к CZK

За последние 30 дней максимальный курс HUF к CZK составил 0,0649, а минимальный — 0,0627. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0638. Изменение курса HUF к CZK в процентном соотношении составило 2.68.

За последние 90 дней максимальный курс HUF к CZK составил 0,0649, а минимальный — 0,0621. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0637. Изменение курса HUF к CZK в процентном соотношении составило 0.84.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9180,7731,3711,34418,30883,6171,491
1 EUR1,08910,8421,4931,46319,93591,0471,623
1 GBP1,2941,18811,7731,73823,684108,1721,929
1 CAD0,730,670,56410,9813,35661,0011,088

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для венгерских форинтов

HUF в USD

HUF в EUR

HUF в GBP

HUF в CAD

HUF в SGD

HUF в ZAR

HUF в INR

HUF в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Венгерский форинт / Чешская крона
2000 HUF129,18280 CZK
5000 HUF322,95700 CZK
10000 HUF645,91400 CZK
15000 HUF968,87100 CZK
20000 HUF1 291,82800 CZK
30000 HUF1 937,74200 CZK
40000 HUF2 583,65600 CZK
50000 HUF3 229,57000 CZK
60000 HUF3 875,48400 CZK
100000 HUF6 459,14000 CZK
150000 HUF9 688,71000 CZK
200000 HUF12 918,28000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Венгерский форинт
1 CZK15,48190 HUF
5 CZK77,40950 HUF
10 CZK154,81900 HUF
20 CZK309,63800 HUF
50 CZK774,09500 HUF
100 CZK1 548,19000 HUF
250 CZK3 870,47500 HUF
500 CZK7 740,95000 HUF
1000 CZK15 481,90000 HUF
2000 CZK30 963,80000 HUF
5000 CZK77 409,50000 HUF
10000 CZK154 819,00000 HUF