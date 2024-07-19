10 тысяч венгерских форинтов в чешские кроны
Сконвертируйте HUF в CZK по реальному обменному курсу
Loading
|1 HUF в CZK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0649
|0,0649
|Низкий
|0,0627
|0,0621
|В среднем
|0,0638
|0,0637
|Изменить
|2.68%
|0.84%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 HUF к CZK
За последние 30 дней максимальный курс HUF к CZK составил 0,0649, а минимальный — 0,0627. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0638. Изменение курса HUF к CZK в процентном соотношении составило 2.68.
За последние 90 дней максимальный курс HUF к CZK составил 0,0649, а минимальный — 0,0621. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0637. Изменение курса HUF к CZK в процентном соотношении составило 0.84.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в чешские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Венгерский форинт / Чешская крона
|2000 HUF
|129,18360 CZK
|5000 HUF
|322,95900 CZK
|10000 HUF
|645,91800 CZK
|15000 HUF
|968,87700 CZK
|20000 HUF
|1 291,83600 CZK
|30000 HUF
|1 937,75400 CZK
|40000 HUF
|2 583,67200 CZK
|50000 HUF
|3 229,59000 CZK
|60000 HUF
|3 875,50800 CZK
|100000 HUF
|6 459,18000 CZK
|150000 HUF
|9 688,77000 CZK
|200000 HUF
|12 918,36000 CZK
|Обменные курсы Чешская крона / Венгерский форинт
|1 CZK
|15,48180 HUF
|5 CZK
|77,40900 HUF
|10 CZK
|154,81800 HUF
|20 CZK
|309,63600 HUF
|50 CZK
|774,09000 HUF
|100 CZK
|1 548,18000 HUF
|250 CZK
|3 870,45000 HUF
|500 CZK
|7 740,90000 HUF
|1000 CZK
|15 481,80000 HUF
|2000 CZK
|30 963,60000 HUF
|5000 CZK
|77 409,00000 HUF
|10000 CZK
|154 818,00000 HUF