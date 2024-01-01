1 гаитянский гурд в украинские гривны

Сконвертируйте HTG в UAH по реальному обменному курсу

1 htg
0,31 uah

G1,000 HTG = ₴0,3127 UAH

Среднерыночный курс в 05:58
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1 HTG в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,31270,3127
Низкий0,30410,2959
В среднем0,30670,3025
Изменить2.56%4.36%
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Соотношение 1 HTG к UAH

За последние 30 дней максимальный курс HTG к UAH составил 0,3127, а минимальный — 0,3041. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3067. Изменение курса HTG к UAH в процентном соотношении составило 2.56.

За последние 90 дней максимальный курс HTG к UAH составил 0,3127, а минимальный — 0,2959. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3025. Изменение курса HTG к UAH в процентном соотношении составило 4.36.

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Популярные валюты

 USDSGDZARCADGBPINREURAUD
1 USD11,34518,2721,370,77383,620,9181,492
1 SGD0,744113,591,0190,57562,1920,6831,11
1 ZAR0,0550,07410,0750,0424,5760,050,082
1 CAD0,730,98113,33410,56461,0210,671,089

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Как произвести расчет конвертации из гаитянских гурдов в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HTG из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HTG в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для гаитянский гурд

HTG в USD

HTG в SGD

HTG в ZAR

HTG в CAD

HTG в GBP

HTG в INR

HTG в EUR

HTG в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Гаитянский гурд / Украинская гривна
1 HTG0,31272 UAH
5 HTG1,56361 UAH
10 HTG3,12721 UAH
20 HTG6,25442 UAH
50 HTG15,63605 UAH
100 HTG31,27210 UAH
250 HTG78,18025 UAH
500 HTG156,36050 UAH
1000 HTG312,72100 UAH
2000 HTG625,44200 UAH
5000 HTG1 563,60500 UAH
10000 HTG3 127,21000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Гаитянский гурд
1 UAH3,19774 HTG
5 UAH15,98870 HTG
10 UAH31,97740 HTG
20 UAH63,95480 HTG
50 UAH159,88700 HTG
100 UAH319,77400 HTG
250 UAH799,43500 HTG
500 UAH1 598,87000 HTG
1000 UAH3 197,74000 HTG
2000 UAH6 395,48000 HTG
5000 UAH15 988,70000 HTG
10000 UAH31 977,40000 HTG