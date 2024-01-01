5 гаитянских гурдов в филиппинские песо

Сконвертируйте HTG в PHP по реальному обменному курсу

5 htg
2,21 php

G1,000 HTG = ₱0,4425 PHP

Среднерыночный курс в 05:33
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 HTG в PHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,44680,4468
Низкий0,44100,4317
В среднем0,44390,4404
Изменить-0.27%1.62%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 HTG к PHP

За последние 30 дней максимальный курс HTG к PHP составил 0,4468, а минимальный — 0,4410. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4439. Изменение курса HTG к PHP в процентном соотношении составило -0.27.

За последние 90 дней максимальный курс HTG к PHP составил 0,4468, а минимальный — 0,4317. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4404. Изменение курса HTG к PHP в процентном соотношении составило 1.62.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDSGDZARCADGBPINREURAUD
1 USD11,34518,2731,370,77383,6220,9181,492
1 SGD0,744113,5911,0190,57562,1940,6831,11
1 ZAR0,0550,07410,0750,0424,5760,050,082
1 CAD0,730,98113,33410,56461,0180,671,089

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из гаитянских гурдов в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HTG из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HTG в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для гаитянских гурдов

HTG в USD

HTG в SGD

HTG в ZAR

HTG в CAD

HTG в GBP

HTG в INR

HTG в EUR

HTG в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Гаитянский гурд / Филиппинский песо
1 HTG0,44255 PHP
5 HTG2,21274 PHP
10 HTG4,42548 PHP
20 HTG8,85096 PHP
50 HTG22,12740 PHP
100 HTG44,25480 PHP
250 HTG110,63700 PHP
500 HTG221,27400 PHP
1000 HTG442,54800 PHP
2000 HTG885,09600 PHP
5000 HTG2 212,74000 PHP
10000 HTG4 425,48000 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Гаитянский гурд
1 PHP2,25964 HTG
5 PHP11,29820 HTG
10 PHP22,59640 HTG
20 PHP45,19280 HTG
50 PHP112,98200 HTG
100 PHP225,96400 HTG
250 PHP564,91000 HTG
500 PHP1 129,82000 HTG
1000 PHP2 259,64000 HTG
2000 PHP4 519,28000 HTG
5000 PHP11 298,20000 HTG
10000 PHP22 596,40000 HTG