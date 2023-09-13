1 британский фунт стерлингов в долларов сша

Сконвертируйте GBP в USD по реальному обменному курсу

1 gbp
1.25 usd

1.00000 GBP = 1.25025 USD

Среднерыночный курс в 17:28 UTC
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График изменения обменного курса GBP к USD

1 мин. назад 1 GBP → 0 USD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859351.074489.1121.455651.671310.959118.4086
1GBP1.1636711.25025103.6971.69391.944851.1160821.4215
1USD0.930750.79984182.94121.354851.555570.892717.1338
1INR0.01122180.009643460.012056710.01633510.01875510.0107630.206578

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Как произвести расчет конвертации из британских фунтов стерлингов в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите GBP из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из GBP в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Доллар США
1 GBP1.25025 USD
5 GBP6.25125 USD
10 GBP12.50250 USD
20 GBP25.00500 USD
50 GBP62.51250 USD
100 GBP125.02500 USD
250 GBP312.56250 USD
500 GBP625.12500 USD
1000 GBP1250.25000 USD
2000 GBP2500.50000 USD
5000 GBP6251.25000 USD
10000 GBP12502.50000 USD
Обменные курсы Доллар США / Британский фунт стерлингов
1 USD0.79984 GBP
5 USD3.99920 GBP
10 USD7.99840 GBP
20 USD15.99680 GBP
50 USD39.99200 GBP
100 USD79.98400 GBP
250 USD199.96000 GBP
500 USD399.92000 GBP
1000 USD799.84000 GBP
2000 USD1599.68000 GBP
5000 USD3999.20000 GBP
10000 USD7998.40000 GBP