История обменного курса евро–танзанийские шиллинги

Обменный курс евро/танзанийские шиллинги сейчас составляет 2 913,220, отражая изменение в размере 0.436% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.277% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2 913,620, и минимумом, равным 2 882,350, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.640% увеличение стоимости.