История обменного курса эфиопский быр–румынские леи

Обменный курс эфиопских быра/румынские леи сейчас составляет 0,038, отражая изменение в размере -0.840% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.003% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/румынские леи колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,039, и минимумом, равным 0,037, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.498%.