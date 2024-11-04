История обменного курса эфиопский быр–ганские седи

Обменный курс эфиопских быра/ганские седи сейчас составляет 0,135, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.459% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/ганские седи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,137, и минимумом, равным 0,135, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.495%.