10 тысяч доминиканских песо в коста-риканские колоны

Сконвертируйте DOP в CRC по реальному обменному курсу

10000 dop
87931.00 crc

1.00000 DOP = 8.79310 CRC

Среднерыночный курс в 00:59
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8543551.0772589.41351.452191.659220.9349318.5116
1 GBP1.1704711.2609104.6571.699761.942091.0943121.6674
1 USD0.928250.793084183.00161.348051.540240.8678517.1841
1 INR0.0111840.009555050.01204810.01624130.01855670.01045580.207033

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканских песо

DOP в USD

DOP в EUR

DOP в GBP

DOP в INR

DOP в JPY

DOP в RUB

DOP в AUD

DOP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Коста-риканский колон
1 DOP8.79310 CRC
5 DOP43.96550 CRC
10 DOP87.93100 CRC
20 DOP175.86200 CRC
50 DOP439.65500 CRC
100 DOP879.31000 CRC
250 DOP2198.27500 CRC
500 DOP4396.55000 CRC
1000 DOP8793.10000 CRC
2000 DOP17586.20000 CRC
5000 DOP43965.50000 CRC
10000 DOP87931.00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Доминиканский песо
1 CRC0.11373 DOP
5 CRC0.56863 DOP
10 CRC1.13725 DOP
20 CRC2.27450 DOP
50 CRC5.68625 DOP
100 CRC11.37250 DOP
250 CRC28.43125 DOP
500 CRC56.86250 DOP
1000 CRC113.72500 DOP
2000 CRC227.45000 DOP
5000 CRC568.62500 DOP
10000 CRC1137.25000 DOP