5000 эскудо Кабо-Верде в румынские леи

Сконвертируйте CVE в RON по реальному обменному курсу

5 000 cve
224,33 ron

1.00000 CVE = 0.04487 RON

Среднерыночный курс в 10:41 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса CVE к RON

1 мин. назад 1 CVE → 0 RON
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.0734589.13121.451631.666850.958518.397
1GBP1.1617811.2471103.551.686451.936491.1135621.373
1USD0.931550.80186183.03251.35231.55280.8929517.1382
1INR0.01121940.009657190.012043510.01628640.01870110.01075420.206404

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for эскудо Кабо-Верде

CVE в USD

CVE в EUR

CVE в GBP

CVE в INR

CVE в JPY

CVE в RUB

CVE в AUD

CVE в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Румынский лей
1 CVE0.04487 RON
5 CVE0.22433 RON
10 CVE0.44867 RON
20 CVE0.89733 RON
50 CVE2.24333 RON
100 CVE4.48666 RON
250 CVE11.21665 RON
500 CVE22.43330 RON
1000 CVE44.86660 RON
2000 CVE89.73320 RON
5000 CVE224.33300 RON
10000 CVE448.66600 RON
Обменные курсы Румынский лей / Эскудо Кабо-Верде
1 RON22.28830 CVE
5 RON111.44150 CVE
10 RON222.88300 CVE
20 RON445.76600 CVE
50 RON1114.41500 CVE
100 RON2228.83000 CVE
250 RON5572.07500 CVE
500 RON11144.15000 CVE
1000 RON22288.30000 CVE
2000 RON44576.60000 CVE
5000 RON111441.50000 CVE
10000 RON222883.00000 CVE