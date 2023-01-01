1 эскудо Кабо-Верде в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте CVE в LKR по реальному обменному курсу

1 cve
3.13 lkr

1.00000 CVE = 3.12894 LKR

Среднерыночный курс в 10:18 UTC
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График изменения обменного курса CVE к LKR

1 мин. назад 1 CVE → 0 LKR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.073189.09361.452011.668640.958518.3981
1GBP1.1614411.24635103.4781.686441.938031.1132421.3684
1USD0.93190.802343183.02451.35311.554970.893217.1448
1INR0.01122420.009663930.012044610.01629760.0187290.01075830.206503

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Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for эскудо Кабо-Верде

CVE в USD

CVE в EUR

CVE в GBP

CVE в INR

CVE в JPY

CVE в RUB

CVE в AUD

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Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Шри-Ланкийская рупия
1 CVE3.12894 LKR
5 CVE15.64470 LKR
10 CVE31.28940 LKR
20 CVE62.57880 LKR
50 CVE156.44700 LKR
100 CVE312.89400 LKR
250 CVE782.23500 LKR
500 CVE1564.47000 LKR
1000 CVE3128.94000 LKR
2000 CVE6257.88000 LKR
5000 CVE15644.70000 LKR
10000 CVE31289.40000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Эскудо Кабо-Верде
1 LKR0.31960 CVE
5 LKR1.59799 CVE
10 LKR3.19598 CVE
20 LKR6.39196 CVE
50 LKR15.97990 CVE
100 LKR31.95980 CVE
250 LKR79.89950 CVE
500 LKR159.79900 CVE
1000 LKR319.59800 CVE
2000 LKR639.19600 CVE
5000 LKR1597.99000 CVE
10000 LKR3195.98000 CVE