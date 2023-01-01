10 колумбийских песо в лесотские лоти

Сконвертируйте COP в LSL по реальному обменному курсу

10 cop
0.05 lsl

1.00000 COP = 0.00476 LSL

Среднерыночный курс в 5:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса COP к LSL

1 мин. назад 1 COP → 0 LSL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859751.074989.17911.454551.668450.9588518.4
1GBP1.1631311.25025103.7271.691841.940631.1152721.4017
1USD0.93030.79984182.9651.35321.552190.8920517.1179
1INR0.01121340.009640690.012053310.01631050.0187090.01075210.206327

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из колумбийских песо в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите COP из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из COP в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for колумбийских песо

COP в USD

COP в EUR

COP в CAD

COP в GBP

COP в AUD

COP в SGD

COP в PHP

COP в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Колумбийское песо / Лесотский лоти
1 COP0.00476 LSL
5 COP0.02382 LSL
10 COP0.04763 LSL
20 COP0.09527 LSL
50 COP0.23817 LSL
100 COP0.47634 LSL
250 COP1.19086 LSL
500 COP2.38172 LSL
1000 COP4.76344 LSL
2000 COP9.52688 LSL
5000 COP23.81720 LSL
10000 COP47.63440 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Колумбийское песо
1 LSL209.93200 COP
5 LSL1049.66000 COP
10 LSL2099.32000 COP
20 LSL4198.64000 COP
50 LSL10496.60000 COP
100 LSL20993.20000 COP
250 LSL52483.00000 COP
500 LSL104966.00000 COP
1000 LSL209932.00000 COP
2000 LSL419864.00000 COP
5000 LSL1049660.00000 COP
10000 LSL2099320.00000 COP