1 тысяча швейцарских франков в мальдивские руфии

Сконвертируйте CHF в MVR по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = MVR17,61 MVR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к MVR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MVR
1 CHF в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий17,988718,3321
Низкий17,506217,4913
В среднем17,744017,9201
Изменение-0.35%-1.22%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к MVR

За последние 30 дней максимальный курс CHF к MVR составил 17,9887, а минимальный — 17,5062. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 17,7440. Изменение курса CHF к MVR в процентном соотношении составило -0.35.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к MVR составил 18,3321, а минимальный — 17,4913. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 17,9201. Изменение курса CHF к MVR в процентном соотношении составило -1.22.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к MVR

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Мальдивская руфия
1 CHF17,60680 MVR
5 CHF88,03400 MVR
10 CHF176,06800 MVR
20 CHF352,13600 MVR
50 CHF880,34000 MVR
100 CHF1 760,68000 MVR
250 CHF4 401,70000 MVR
500 CHF8 803,40000 MVR
1000 CHF17 606,80000 MVR
2000 CHF35 213,60000 MVR
5000 CHF88 034,00000 MVR
10000 CHF176 068,00000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Швейцарский франк
1 MVR0,05680 CHF
5 MVR0,28398 CHF
10 MVR0,56796 CHF
20 MVR1,13592 CHF
50 MVR2,83981 CHF
100 MVR5,67961 CHF
250 MVR14,19903 CHF
500 MVR28,39805 CHF
1000 MVR56,79610 CHF
2000 MVR113,59220 CHF
5000 MVR283,98050 CHF
10000 MVR567,96100 CHF