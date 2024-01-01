5 000 швейцарских франков в патаки Макао

Сконвертируйте CHF в MOP по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = MOP$9,144 MOP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к MOP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MOP
1 CHF в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,34179,5431
Низкий9,14459,1445
В среднем9,25279,3672
Изменение-1.71%-1.49%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к MOP

За последние 30 дней максимальный курс CHF к MOP составил 9,3417, а минимальный — 9,1445. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,2527. Изменение курса CHF к MOP в процентном соотношении составило -1.71.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к MOP составил 9,5431, а минимальный — 9,1445. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,3672. Изменение курса CHF к MOP в процентном соотношении составило -1.49.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к MOP

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Патака Макао
1 CHF9,14446 MOP
5 CHF45,72230 MOP
10 CHF91,44460 MOP
20 CHF182,88920 MOP
50 CHF457,22300 MOP
100 CHF914,44600 MOP
250 CHF2 286,11500 MOP
500 CHF4 572,23000 MOP
1000 CHF9 144,46000 MOP
2000 CHF18 288,92000 MOP
5000 CHF45 722,30000 MOP
10000 CHF91 444,60000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Швейцарский франк
1 MOP0,10936 CHF
5 MOP0,54678 CHF
10 MOP1,09356 CHF
20 MOP2,18712 CHF
50 MOP5,46780 CHF
100 MOP10,93560 CHF
250 MOP27,33900 CHF
500 MOP54,67800 CHF
1000 MOP109,35600 CHF
2000 MOP218,71200 CHF
5000 MOP546,78000 CHF
10000 MOP1 093,56000 CHF