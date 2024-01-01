История обменного курса швейцарский франк–марокканские дирхамы

Обменный курс швейцарских франка/марокканские дирхамы сейчас составляет 11,312, отражая изменение в размере 0.065% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 11,405, и минимумом, равным 11,178, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.816%.