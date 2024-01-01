10 швейцарских франков в хорватские куны

Сконвертируйте CHF в HRK по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = kn8,018 HRK

Среднерыночный курс в 21:46
Отслеживайте обменный курс
1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
Проверьте обменный курс евро

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к HRK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HRK
1 CHF в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,19548,3519
Низкий8,01678,0167
В среднем8,11518,2029
Изменение-1.72%-1.19%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к HRK

За последние 30 дней максимальный курс CHF к HRK составил 8,1954, а минимальный — 8,0167. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,1151. Изменение курса CHF к HRK в процентном соотношении составило -1.72.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к HRK составил 8,3519, а минимальный — 8,0167. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,2029. Изменение курса CHF к HRK в процентном соотношении составило -1.19.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к HRK

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3921,3911,519152,5951,676
1 EUR1,07210,8390,4561,4911,628163,5651,797
1 GBP1,2911,2051108,981,7961,961197,0542,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Хорватская куна
1 CHF8,01807 HRK
5 CHF40,09035 HRK
10 CHF80,18070 HRK
20 CHF160,36140 HRK
50 CHF400,90350 HRK
100 CHF801,80700 HRK
250 CHF2 004,51750 HRK
500 CHF4 009,03500 HRK
1000 CHF8 018,07000 HRK
2000 CHF16 036,14000 HRK
5000 CHF40 090,35000 HRK
10000 CHF80 180,70000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Швейцарский франк
1 HRK0,12472 CHF
5 HRK0,62359 CHF
10 HRK1,24718 CHF
20 HRK2,49436 CHF
50 HRK6,23590 CHF
100 HRK12,47180 CHF
250 HRK31,17950 CHF
500 HRK62,35900 CHF
1000 HRK124,71800 CHF
2000 HRK249,43600 CHF
5000 HRK623,59000 CHF
10000 HRK1 247,18000 CHF