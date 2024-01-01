1 швейцарский франк в гамбийские даласи

Сконвертируйте CHF в GMD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = D80,30 GMD

Среднерыночный курс в 21:37
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График изменения обменного курса CHF к GMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GMD
1 CHF в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий82,065483,3225
Низкий80,176778,3705
В среднем81,005781,5218
Изменение-0.18%0.17%
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Соотношение 1 CHF к GMD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к GMD составил 82,0654, а минимальный — 80,1767. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 81,0057. Изменение курса CHF к GMD в процентном соотношении составило -0.18.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к GMD составил 83,3225, а минимальный — 78,3705. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 81,5218. Изменение курса CHF к GMD в процентном соотношении составило 0.17.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,5451,676
1 EUR1,07210,8390,4691,4911,628163,5351,797
1 GBP1,2921,2051109,0181,7971,962197,0652,166
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Гамбийский даласи
1 CHF80,30180 GMD
5 CHF401,50900 GMD
10 CHF803,01800 GMD
20 CHF1 606,03600 GMD
50 CHF4 015,09000 GMD
100 CHF8 030,18000 GMD
250 CHF20 075,45000 GMD
500 CHF40 150,90000 GMD
1000 CHF80 301,80000 GMD
2000 CHF160 603,60000 GMD
5000 CHF401 509,00000 GMD
10000 CHF803 018,00000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Швейцарский франк
1 GMD0,01245 CHF
5 GMD0,06227 CHF
10 GMD0,12453 CHF
20 GMD0,24906 CHF
50 GMD0,62265 CHF
100 GMD1,24530 CHF
250 GMD3,11325 CHF
500 GMD6,22650 CHF
1000 GMD12,45300 CHF
2000 GMD24,90600 CHF
5000 GMD62,26500 CHF
10000 GMD124,53000 CHF