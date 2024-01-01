10 швейцарских франков в брунейские доллары

Сконвертируйте CHF в BND по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = B$1,516 BND

Среднерыночный курс в 20:53
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к BND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BND
1 CHF в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,52931,5483
Низкий1,51431,5143
В среднем1,52201,5266
Изменение-0.25%-0.95%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к BND

За последние 30 дней максимальный курс CHF к BND составил 1,5293, а минимальный — 1,5143. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5220. Изменение курса CHF к BND в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к BND составил 1,5483, а минимальный — 1,5143. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5266. Изменение курса CHF к BND в процентном соотношении составило -0.95.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к BND

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,5751,677
1 EUR1,07210,82990,4571,4911,628163,551,797
1 GBP1,2921,2061109,0521,7981,963197,1652,167
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Брунейский доллар
1 CHF1,51573 BND
5 CHF7,57865 BND
10 CHF15,15730 BND
20 CHF30,31460 BND
50 CHF75,78650 BND
100 CHF151,57300 BND
250 CHF378,93250 BND
500 CHF757,86500 BND
1000 CHF1 515,73000 BND
2000 CHF3 031,46000 BND
5000 CHF7 578,65000 BND
10000 CHF15 157,30000 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Швейцарский франк
1 BND0,65975 CHF
5 BND3,29873 CHF
10 BND6,59747 CHF
20 BND13,19494 CHF
50 BND32,98735 CHF
100 BND65,97470 CHF
250 BND164,93675 CHF
500 BND329,87350 CHF
1000 BND659,74700 CHF
2000 BND1 319,49400 CHF
5000 BND3 298,73500 CHF
10000 BND6 597,47000 CHF