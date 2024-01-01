1 тысяча швейцарских франков в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте CHF в BAM по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = KM2,084 BAM

Среднерыночный курс в 20:44
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График изменения обменного курса CHF к BAM

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BAM
1 CHF в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,09292,0962
Низкий2,07312,0426
В среднем2,08342,0768
Изменение0.30%0.61%
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Соотношение 1 CHF к BAM

За последние 30 дней максимальный курс CHF к BAM составил 2,0929, а минимальный — 2,0731. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0834. Изменение курса CHF к BAM в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к BAM составил 2,0962, а минимальный — 2,0426. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0768. Изменение курса CHF к BAM в процентном соотношении составило 0.61.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3961,3911,519152,6051,677
1 EUR1,07210,8390,461,4911,628163,571,798
1 GBP1,2921,2051109,0321,7981,963197,152,167
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 CHF2,08352 BAM
5 CHF10,41760 BAM
10 CHF20,83520 BAM
20 CHF41,67040 BAM
50 CHF104,17600 BAM
100 CHF208,35200 BAM
250 CHF520,88000 BAM
500 CHF1 041,76000 BAM
1000 CHF2 083,52000 BAM
2000 CHF4 167,04000 BAM
5000 CHF10 417,60000 BAM
10000 CHF20 835,20000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Швейцарский франк
1 BAM0,47996 CHF
5 BAM2,39978 CHF
10 BAM4,79956 CHF
20 BAM9,59912 CHF
50 BAM23,99780 CHF
100 BAM47,99560 CHF
250 BAM119,98900 CHF
500 BAM239,97800 CHF
1000 BAM479,95600 CHF
2000 BAM959,91200 CHF
5000 BAM2 399,78000 CHF
10000 BAM4 799,56000 CHF