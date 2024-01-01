1 тысяча ботсванских пул в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте BWP в LKR по реальному обменному курсу
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|1 BWP в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|22,5730
|22,5730
|Низкий
|22,2131
|21,4808
|В среднем
|22,4564
|22,1571
|Изменить
|-0.11%
|3.48%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BWP к LKR
За последние 30 дней максимальный курс BWP к LKR составил 22,5730, а минимальный — 22,2131. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 22,4564. Изменение курса BWP к LKR в процентном соотношении составило -0.11.
За последние 90 дней максимальный курс BWP к LKR составил 22,5730, а минимальный — 21,4808. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 22,1571. Изменение курса BWP к LKR в процентном соотношении составило 3.48.
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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Ботсванская пула / Шри-Ланкийская рупия
|1 BWP
|22,51530 LKR
|5 BWP
|112,57650 LKR
|10 BWP
|225,15300 LKR
|20 BWP
|450,30600 LKR
|50 BWP
|1 125,76500 LKR
|100 BWP
|2 251,53000 LKR
|250 BWP
|5 628,82500 LKR
|500 BWP
|11 257,65000 LKR
|1000 BWP
|22 515,30000 LKR
|2000 BWP
|45 030,60000 LKR
|5000 BWP
|112 576,50000 LKR
|10000 BWP
|225 153,00000 LKR