10 тысяч ботсванских пул в ямайские доллары
Сконвертируйте BWP в JMD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BWP в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,6191
|11,6191
|Низкий
|11,4285
|11,1674
|В среднем
|11,5170
|11,4483
|Изменить
|0.60%
|3.57%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BWP к JMD
За последние 30 дней максимальный курс BWP к JMD составил 11,6191, а минимальный — 11,4285. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,5170. Изменение курса BWP к JMD в процентном соотношении составило 0.60.
За последние 90 дней максимальный курс BWP к JMD составил 11,6191, а минимальный — 11,1674. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,4483. Изменение курса BWP к JMD в процентном соотношении составило 3.57.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Ботсванская пула / Ямайский доллар
|1 BWP
|11,56600 JMD
|5 BWP
|57,83000 JMD
|10 BWP
|115,66000 JMD
|20 BWP
|231,32000 JMD
|50 BWP
|578,30000 JMD
|100 BWP
|1 156,60000 JMD
|250 BWP
|2 891,50000 JMD
|500 BWP
|5 783,00000 JMD
|1000 BWP
|11 566,00000 JMD
|2000 BWP
|23 132,00000 JMD
|5000 BWP
|57 830,00000 JMD
|10000 BWP
|115 660,00000 JMD