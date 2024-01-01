100 ботсванских пул в новые израильские шекели

Сконвертируйте BWP в ILS по реальному обменному курсу

100 bwp
27,21 ils

P1,000 BWP = ₪0,2721 ILS

Среднерыночный курс в 02:51
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1 BWP в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,27820,2782
Низкий0,26710,2671
В среднем0,27340,2729
Изменить-1.01%0.06%
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Соотношение 1 BWP к ILS

За последние 30 дней максимальный курс BWP к ILS составил 0,2782, а минимальный — 0,2671. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2734. Изменение курса BWP к ILS в процентном соотношении составило -1.01.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к ILS составил 0,2782, а минимальный — 0,2671. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2729. Изменение курса BWP к ILS в процентном соотношении составило 0.06.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2830,9181,3441,371,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91211,4641,4931,8050,8421,624
1 SGD0,74413,60,68311,0191,2330,5751,109

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванских пул

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BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Израильский новый шекель
1 BWP0,27208 ILS
5 BWP1,36042 ILS
10 BWP2,72084 ILS
20 BWP5,44168 ILS
50 BWP13,60420 ILS
100 BWP27,20840 ILS
250 BWP68,02100 ILS
500 BWP136,04200 ILS
1000 BWP272,08400 ILS
2000 BWP544,16800 ILS
5000 BWP1 360,42000 ILS
10000 BWP2 720,84000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Ботсванская пула
1 ILS3,67533 BWP
5 ILS18,37665 BWP
10 ILS36,75330 BWP
20 ILS73,50660 BWP
50 ILS183,76650 BWP
100 ILS367,53300 BWP
250 ILS918,83250 BWP
500 ILS1 837,66500 BWP
1000 ILS3 675,33000 BWP
2000 ILS7 350,66000 BWP
5000 ILS18 376,65000 BWP
10000 ILS36 753,30000 BWP