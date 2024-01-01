1 ботсванская пула в канадские доллары

Сконвертируйте BWP в CAD по реальному обменному курсу

1 bwp
0,10 cad

P1,000 BWP = C$0,1016 CAD

Среднерыночный курс в 02:22
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1 BWP в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10170,1017
Низкий0,09990,0983
В среднем0,10090,1005
Изменить0.20%2.31%
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Соотношение 1 BWP к CAD

За последние 30 дней максимальный курс BWP к CAD составил 0,1017, а минимальный — 0,0999. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1009. Изменение курса BWP к CAD в процентном соотношении составило 0.20.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к CAD составил 0,1017, а минимальный — 0,0983. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1005. Изменение курса BWP к CAD в процентном соотношении составило 2.31.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3451,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,9111,4651,4931,8060,8421,625
1 SGD0,74313,5940,68311,0191,2330,5751,109

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Канадский доллар
1 BWP0,10157 CAD
5 BWP0,50783 CAD
10 BWP1,01565 CAD
20 BWP2,03130 CAD
50 BWP5,07825 CAD
100 BWP10,15650 CAD
250 BWP25,39125 CAD
500 BWP50,78250 CAD
1000 BWP101,56500 CAD
2000 BWP203,13000 CAD
5000 BWP507,82500 CAD
10000 BWP1 015,65000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Ботсванская пула
1 CAD9,84590 BWP
5 CAD49,22950 BWP
10 CAD98,45900 BWP
20 CAD196,91800 BWP
50 CAD492,29500 BWP
100 CAD984,59000 BWP
250 CAD2 461,47500 BWP
500 CAD4 922,95000 BWP
1000 CAD9 845,90000 BWP
2000 CAD19 691,80000 BWP
5000 CAD49 229,50000 BWP
10000 CAD98 459,00000 BWP