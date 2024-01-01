10 тысяч бутанских нгултрумов в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте BTN в XOF по реальному обменному курсу

10 000 btn
71 992 xof

Nu.1,000 BTN = CFA7,199 XOF

Среднерыночный курс в 02:00
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BTN в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,34877,3832
Низкий7,17457,1745
В среднем7,28037,2909
Изменить-1.64%-2.49%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BTN к XOF

За последние 30 дней максимальный курс BTN к XOF составил 7,3487, а минимальный — 7,1745. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,2803. Изменение курса BTN к XOF в процентном соотношении составило -1.64.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к XOF составил 7,3832, а минимальный — 7,1745. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,2909. Изменение курса BTN к XOF в процентном соотношении составило -2.49.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2840,9180,7731,3451,6591,492
1 CAD0,729113,3370,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90710,8421,4641,8061,625

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Франк КФА BCEAO
1 BTN7,19921 XOF
5 BTN35,99605 XOF
10 BTN71,99210 XOF
20 BTN143,98420 XOF
50 BTN359,96050 XOF
100 BTN719,92100 XOF
250 BTN1 799,80250 XOF
500 BTN3 599,60500 XOF
1000 BTN7 199,21000 XOF
2000 BTN14 398,42000 XOF
5000 BTN35 996,05000 XOF
10000 BTN71 992,10000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Бутанский нгултрум
1 XOF0,13890 BTN
5 XOF0,69452 BTN
10 XOF1,38904 BTN
20 XOF2,77808 BTN
50 XOF6,94520 BTN
100 XOF13,89040 BTN
250 XOF34,72600 BTN
500 XOF69,45200 BTN
1000 XOF138,90400 BTN
2000 XOF277,80800 BTN
5000 XOF694,52000 BTN
10000 XOF1 389,04000 BTN