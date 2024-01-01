5 бутанских нгултрумов в доллары Тринидада и Тобаго

Сконвертируйте BTN в TTD по реальному обменному курсу

5 btn
0,40 ttd

Nu.1,000 BTN = TT$0,08082 TTD

Среднерыночный курс в 01:41
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1 BTN в TTDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08130,0816
Низкий0,08060,0803
В среднем0,08110,0812
Изменить-0.54%-0.07%
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Соотношение 1 BTN к TTD

За последние 30 дней максимальный курс BTN к TTD составил 0,0813, а минимальный — 0,0806. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0811. Изменение курса BTN к TTD в процентном соотношении составило -0.54.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к TTD составил 0,0816, а минимальный — 0,0803. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0812. Изменение курса BTN к TTD в процентном соотношении составило -0.07.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2820,9180,7731,3451,6591,493
1 CAD0,73113,3380,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90810,8421,4641,8071,625

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в доллары Тринидада и Тобаго

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и TTD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в TTD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Доллар Тринидада и Тобаго
1 BTN0,08082 TTD
5 BTN0,40408 TTD
10 BTN0,80817 TTD
20 BTN1,61633 TTD
50 BTN4,04084 TTD
100 BTN8,08167 TTD
250 BTN20,20418 TTD
500 BTN40,40835 TTD
1000 BTN80,81670 TTD
2000 BTN161,63340 TTD
5000 BTN404,08350 TTD
10000 BTN808,16700 TTD
Обменные курсы Доллар Тринидада и Тобаго / Бутанский нгултрум
1 TTD12,37370 BTN
5 TTD61,86850 BTN
10 TTD123,73700 BTN
20 TTD247,47400 BTN
50 TTD618,68500 BTN
100 TTD1 237,37000 BTN
250 TTD3 093,42500 BTN
500 TTD6 186,85000 BTN
1000 TTD12 373,70000 BTN
2000 TTD24 747,40000 BTN
5000 TTD61 868,50000 BTN
10000 TTD123 737,00000 BTN