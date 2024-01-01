1 бутанский нгултрум в таджикские сомони
Сконвертируйте BTN в TJS по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BTN в TJS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1301
|0,1314
|Низкий
|0,1276
|0,1276
|В среднем
|0,1288
|0,1299
|Изменить
|-1.87%
|-2.88%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к TJS
За последние 30 дней максимальный курс BTN к TJS составил 0,1301, а минимальный — 0,1276. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1288. Изменение курса BTN к TJS в процентном соотношении составило -1.87.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к TJS составил 0,1314, а минимальный — 0,1276. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1299. Изменение курса BTN к TJS в процентном соотношении составило -2.88.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в таджикские сомони
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Таджикский сомони / Бутанский нгултрум
|1 TJS
|7,83436 BTN
|5 TJS
|39,17180 BTN
|10 TJS
|78,34360 BTN
|20 TJS
|156,68720 BTN
|50 TJS
|391,71800 BTN
|100 TJS
|783,43600 BTN
|250 TJS
|1 958,59000 BTN
|500 TJS
|3 917,18000 BTN
|1000 TJS
|7 834,36000 BTN
|2000 TJS
|15 668,72000 BTN
|5000 TJS
|39 171,80000 BTN
|10000 TJS
|78 343,60000 BTN