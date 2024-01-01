1 тысяча бутанских нгултрумов в доллары Соломоновых островов
Сконвертируйте BTN в SBD по реальному обменному курсу
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|1 BTN в SBD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1006
|0,1018
|Низкий
|0,0982
|0,0980
|В среднем
|0,0991
|0,0994
|Изменить
|-0.85%
|0.11%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к SBD
За последние 30 дней максимальный курс BTN к SBD составил 0,1006, а минимальный — 0,0982. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0991. Изменение курса BTN к SBD в процентном соотношении составило -0.85.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к SBD составил 0,1018, а минимальный — 0,0980. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0994. Изменение курса BTN к SBD в процентном соотношении составило 0.11.
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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в доллары Соломоновых островов
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Бутанский нгултрум
|1 SBD
|10,19110 BTN
|5 SBD
|50,95550 BTN
|10 SBD
|101,91100 BTN
|20 SBD
|203,82200 BTN
|50 SBD
|509,55500 BTN
|100 SBD
|1 019,11000 BTN
|250 SBD
|2 547,77500 BTN
|500 SBD
|5 095,55000 BTN
|1000 SBD
|10 191,10000 BTN
|2000 SBD
|20 382,20000 BTN
|5000 SBD
|50 955,50000 BTN
|10000 SBD
|101 911,00000 BTN