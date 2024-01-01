1 бутанский нгултрум в доллары Соломоновых островов

Сконвертируйте BTN в SBD по реальному обменному курсу

1 btn
0,10 sbd

Nu.1,000 BTN = SI$0,09812 SBD

Среднерыночный курс в 01:17
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1 BTN в SBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10060,1018
Низкий0,09810,0980
В среднем0,09910,0994
Изменить-0.91%0.05%
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Соотношение 1 BTN к SBD

За последние 30 дней максимальный курс BTN к SBD составил 0,1006, а минимальный — 0,0981. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0991. Изменение курса BTN к SBD в процентном соотношении составило -0.91.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к SBD составил 0,1018, а минимальный — 0,0980. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0994. Изменение курса BTN к SBD в процентном соотношении составило 0.05.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,280,9180,7731,3441,6591,493
1 CAD0,73113,3350,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90810,8421,4641,8061,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в доллары Соломоновых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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BTN в SGD

BTN в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Доллар Соломоновых островов
1 BTN0,09812 SBD
5 BTN0,49062 SBD
10 BTN0,98125 SBD
20 BTN1,96249 SBD
50 BTN4,90623 SBD
100 BTN9,81246 SBD
250 BTN24,53115 SBD
500 BTN49,06230 SBD
1000 BTN98,12460 SBD
2000 BTN196,24920 SBD
5000 BTN490,62300 SBD
10000 BTN981,24600 SBD
Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Бутанский нгултрум
1 SBD10,19110 BTN
5 SBD50,95550 BTN
10 SBD101,91100 BTN
20 SBD203,82200 BTN
50 SBD509,55500 BTN
100 SBD1 019,11000 BTN
250 SBD2 547,77500 BTN
500 SBD5 095,55000 BTN
1000 SBD10 191,10000 BTN
2000 SBD20 382,20000 BTN
5000 SBD50 955,50000 BTN
10000 SBD101 911,00000 BTN