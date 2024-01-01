5 000 бутанских нгултрумов в руандийские франки
Сконвертируйте BTN в RWF по реальному обменному курсу
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|1 BTN в RWF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|15,7446
|15,7446
|Низкий
|15,6586
|15,4499
|В среднем
|15,7105
|15,6194
|Изменить
|0.11%
|1.31%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к RWF
За последние 30 дней максимальный курс BTN к RWF составил 15,7446, а минимальный — 15,6586. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,7105. Изменение курса BTN к RWF в процентном соотношении составило 0.11.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к RWF составил 15,7446, а минимальный — 15,4499. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,6194. Изменение курса BTN к RWF в процентном соотношении составило 1.31.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в руандийские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Руандийский франк
|1 BTN
|15,70890 RWF
|5 BTN
|78,54450 RWF
|10 BTN
|157,08900 RWF
|20 BTN
|314,17800 RWF
|50 BTN
|785,44500 RWF
|100 BTN
|1 570,89000 RWF
|250 BTN
|3 927,22500 RWF
|500 BTN
|7 854,45000 RWF
|1000 BTN
|15 708,90000 RWF
|2000 BTN
|31 417,80000 RWF
|5000 BTN
|78 544,50000 RWF
|10000 BTN
|157 089,00000 RWF