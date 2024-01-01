50 бутанских нгултрумов в руандийские франки

Сконвертируйте BTN в RWF по реальному обменному курсу

50 btn
785 rwf

Nu.1,000 BTN = R₣15,71 RWF

Среднерыночный курс в 01:16
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1 BTN в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий15,744615,7446
Низкий15,658615,4499
В среднем15,710515,6194
Изменить0.11%1.31%
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Соотношение 1 BTN к RWF

За последние 30 дней максимальный курс BTN к RWF составил 15,7446, а минимальный — 15,6586. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,7105. Изменение курса BTN к RWF в процентном соотношении составило 0.11.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к RWF составил 15,7446, а минимальный — 15,4499. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,6194. Изменение курса BTN к RWF в процентном соотношении составило 1.31.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2770,9180,7731,3441,6591,493
1 CAD0,73113,3340,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90710,8421,4641,8061,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Руандийский франк
1 BTN15,70890 RWF
5 BTN78,54450 RWF
10 BTN157,08900 RWF
20 BTN314,17800 RWF
50 BTN785,44500 RWF
100 BTN1 570,89000 RWF
250 BTN3 927,22500 RWF
500 BTN7 854,45000 RWF
1000 BTN15 708,90000 RWF
2000 BTN31 417,80000 RWF
5000 BTN78 544,50000 RWF
10000 BTN157 089,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Бутанский нгултрум
1 RWF0,06366 BTN
5 RWF0,31829 BTN
10 RWF0,63658 BTN
20 RWF1,27317 BTN
50 RWF3,18292 BTN
100 RWF6,36584 BTN
250 RWF15,91460 BTN
500 RWF31,82920 BTN
1000 RWF63,65840 BTN
2000 RWF127,31680 BTN
5000 RWF318,29200 BTN
10000 RWF636,58400 BTN