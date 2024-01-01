10 бутанских нгултрумов в никарагуанские кордобы
Сконвертируйте BTN в NIO по реальному обменному курсу
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|1 BTN в NIO
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4424
|0,4436
|Низкий
|0,4404
|0,4401
|В среднем
|0,4412
|0,4415
|Изменить
|-0.19%
|-0.34%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к NIO
За последние 30 дней максимальный курс BTN к NIO составил 0,4424, а минимальный — 0,4404. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4412. Изменение курса BTN к NIO в процентном соотношении составило -0.19.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к NIO составил 0,4436, а минимальный — 0,4401. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4415. Изменение курса BTN к NIO в процентном соотношении составило -0.34.
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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в никарагуанские кордобы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в NIO, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Бутанский нгултрум
|1 NIO
|2,26936 BTN
|5 NIO
|11,34680 BTN
|10 NIO
|22,69360 BTN
|20 NIO
|45,38720 BTN
|50 NIO
|113,46800 BTN
|100 NIO
|226,93600 BTN
|250 NIO
|567,34000 BTN
|500 NIO
|1 134,68000 BTN
|1000 NIO
|2 269,36000 BTN
|2000 NIO
|4 538,72000 BTN
|5000 NIO
|11 346,80000 BTN
|10000 NIO
|22 693,60000 BTN