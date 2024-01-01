50 бутанских нгултрумов в патаки Макао

Сконвертируйте BTN в MOP по реальному обменному курсу

50 btn
4,81 mop

Nu.1,000 BTN = MOP$0,09613 MOP

Среднерыночный курс в 00:38
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1 BTN в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09650,0970
Низкий0,09610,0961
В среднем0,09630,0965
Изменить-0.30%-0.66%
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Соотношение 1 BTN к MOP

За последние 30 дней максимальный курс BTN к MOP составил 0,0965, а минимальный — 0,0961. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0963. Изменение курса BTN к MOP в процентном соотношении составило -0.30.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к MOP составил 0,0970, а минимальный — 0,0961. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0965. Изменение курса BTN к MOP в процентном соотношении составило -0.66.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2660,9180,7721,3441,6561,492
1 CAD0,73113,3260,670,5640,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,90210,8421,4641,8041,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Патака Макао
1 BTN0,09613 MOP
5 BTN0,48065 MOP
10 BTN0,96131 MOP
20 BTN1,92262 MOP
50 BTN4,80654 MOP
100 BTN9,61308 MOP
250 BTN24,03270 MOP
500 BTN48,06540 MOP
1000 BTN96,13080 MOP
2000 BTN192,26160 MOP
5000 BTN480,65400 MOP
10000 BTN961,30800 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Бутанский нгултрум
1 MOP10,40250 BTN
5 MOP52,01250 BTN
10 MOP104,02500 BTN
20 MOP208,05000 BTN
50 MOP520,12500 BTN
100 MOP1 040,25000 BTN
250 MOP2 600,62500 BTN
500 MOP5 201,25000 BTN
1000 MOP10 402,50000 BTN
2000 MOP20 805,00000 BTN
5000 MOP52 012,50000 BTN
10000 MOP104 025,00000 BTN