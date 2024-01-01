10 тысяч бутанских нгултрумов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте BTN в LKR по реальному обменному курсу

10 000 btn
36 317 lkr

Nu.1,000 BTN = Sr3,632 LKR

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1 BTN в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,66783,6678
Низкий3,61313,5468
В среднем3,64293,6145
Изменить-0.64%0.47%
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Соотношение 1 BTN к LKR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к LKR составил 3,6678, а минимальный — 3,6131. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,6429. Изменение курса BTN к LKR в процентном соотношении составило -0.64.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к LKR составил 3,6678, а минимальный — 3,5468. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,6145. Изменение курса BTN к LKR в процентном соотношении составило 0.47.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2670,9180,7731,3441,6561,493
1 CAD0,729113,3230,6690,5630,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,90310,8421,4641,8051,627

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Шри-Ланкийская рупия
1 BTN3,63170 LKR
5 BTN18,15850 LKR
10 BTN36,31700 LKR
20 BTN72,63400 LKR
50 BTN181,58500 LKR
100 BTN363,17000 LKR
250 BTN907,92500 LKR
500 BTN1 815,85000 LKR
1000 BTN3 631,70000 LKR
2000 BTN7 263,40000 LKR
5000 BTN18 158,50000 LKR
10000 BTN36 317,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Бутанский нгултрум
1 LKR0,27535 BTN
5 LKR1,37677 BTN
10 LKR2,75353 BTN
20 LKR5,50706 BTN
50 LKR13,76765 BTN
100 LKR27,53530 BTN
250 LKR68,83825 BTN
500 LKR137,67650 BTN
1000 LKR275,35300 BTN
2000 LKR550,70600 BTN
5000 LKR1 376,76500 BTN
10000 LKR2 753,53000 BTN