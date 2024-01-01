10 тысяч бутанских нгултрумов в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте BTN в LKR по реальному обменному курсу
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|1 BTN в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|3,6678
|3,6678
|Низкий
|3,6131
|3,5468
|В среднем
|3,6429
|3,6145
|Изменить
|-0.64%
|0.47%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к LKR
За последние 30 дней максимальный курс BTN к LKR составил 3,6678, а минимальный — 3,6131. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,6429. Изменение курса BTN к LKR в процентном соотношении составило -0.64.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к LKR составил 3,6678, а минимальный — 3,5468. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,6145. Изменение курса BTN к LKR в процентном соотношении составило 0.47.
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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Шри-Ланкийская рупия
|1 BTN
|3,63170 LKR
|5 BTN
|18,15850 LKR
|10 BTN
|36,31700 LKR
|20 BTN
|72,63400 LKR
|50 BTN
|181,58500 LKR
|100 BTN
|363,17000 LKR
|250 BTN
|907,92500 LKR
|500 BTN
|1 815,85000 LKR
|1000 BTN
|3 631,70000 LKR
|2000 BTN
|7 263,40000 LKR
|5000 BTN
|18 158,50000 LKR
|10000 BTN
|36 317,00000 LKR