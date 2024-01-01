1 тысяча бутанских нгултрумов в коста-риканские колоны
Сконвертируйте BTN в CRC по реальному обменному курсу
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|1 BTN в CRC
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|6,3983
|6,3983
|Низкий
|6,2280
|6,0240
|В среднем
|6,2980
|6,2191
|Изменить
|0.54%
|4.29%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к CRC
За последние 30 дней максимальный курс BTN к CRC составил 6,3983, а минимальный — 6,2280. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,2980. Изменение курса BTN к CRC в процентном соотношении составило 0.54.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к CRC составил 6,3983, а минимальный — 6,0240. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,2191. Изменение курса BTN к CRC в процентном соотношении составило 4.29.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в коста-риканские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Коста-риканский колон
|1 BTN
|6,28134 CRC
|5 BTN
|31,40670 CRC
|10 BTN
|62,81340 CRC
|20 BTN
|125,62680 CRC
|50 BTN
|314,06700 CRC
|100 BTN
|628,13400 CRC
|250 BTN
|1 570,33500 CRC
|500 BTN
|3 140,67000 CRC
|1000 BTN
|6 281,34000 CRC
|2000 BTN
|12 562,68000 CRC
|5000 BTN
|31 406,70000 CRC
|10000 BTN
|62 813,40000 CRC