5 бутанских нгултрумов в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте BTN в AED по реальному обменному курсу

5 btn
0,22 aed

Nu.1,000 BTN = د.إ0,04391 AED

Среднерыночный курс в 22:34
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1 BTN в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04410,0442
Низкий0,04390,0439
В среднем0,04400,0440
Изменить-0.38%-0.31%
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Соотношение 1 BTN к AED

За последние 30 дней максимальный курс BTN к AED составил 0,0441, а минимальный — 0,0439. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0440. Изменение курса BTN к AED в процентном соотношении составило -0.38.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к AED составил 0,0442, а минимальный — 0,0439. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0440. Изменение курса BTN к AED в процентном соотношении составило -0.31.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2530,9180,7731,3441,6551,492
1 CAD0,73113,3190,670,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89210,8421,4641,8031,625

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Дирхам ОАЭ
1 BTN0,04391 AED
5 BTN0,21957 AED
10 BTN0,43914 AED
20 BTN0,87829 AED
50 BTN2,19572 AED
100 BTN4,39144 AED
250 BTN10,97860 AED
500 BTN21,95720 AED
1000 BTN43,91440 AED
2000 BTN87,82880 AED
5000 BTN219,57200 AED
10000 BTN439,14400 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Бутанский нгултрум
1 AED22,77160 BTN
5 AED113,85800 BTN
10 AED227,71600 BTN
20 AED455,43200 BTN
50 AED1 138,58000 BTN
100 AED2 277,16000 BTN
250 AED5 692,90000 BTN
500 AED11 385,80000 BTN
1000 AED22 771,60000 BTN
2000 AED45 543,20000 BTN
5000 AED113 858,00000 BTN
10000 AED227 716,00000 BTN