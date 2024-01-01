5 бутанских нгултрумов в дирхамы ОАЭ
Сконвертируйте BTN в AED по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BTN в AED
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0441
|0,0442
|Низкий
|0,0439
|0,0439
|В среднем
|0,0440
|0,0440
|Изменить
|-0.38%
|-0.31%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к AED
За последние 30 дней максимальный курс BTN к AED составил 0,0441, а минимальный — 0,0439. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0440. Изменение курса BTN к AED в процентном соотношении составило -0.38.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к AED составил 0,0442, а минимальный — 0,0439. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0440. Изменение курса BTN к AED в процентном соотношении составило -0.31.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в дирхамы ОАЭ
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Бутанский нгултрум
|1 AED
|22,77160 BTN
|5 AED
|113,85800 BTN
|10 AED
|227,71600 BTN
|20 AED
|455,43200 BTN
|50 AED
|1 138,58000 BTN
|100 AED
|2 277,16000 BTN
|250 AED
|5 692,90000 BTN
|500 AED
|11 385,80000 BTN
|1000 AED
|22 771,60000 BTN
|2000 AED
|45 543,20000 BTN
|5000 AED
|113 858,00000 BTN
|10000 AED
|227 716,00000 BTN