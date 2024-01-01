1 багамский доллар в маврикийские рупии

Сконвертируйте BSD в MUR по реальному обменному курсу

1 bsd
46,58 mur

B$1,000 BSD = ₨46,58 MUR

Среднерыночный курс в 20:59
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1 BSD в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий49,166749,1667
Низкий46,581845,8828
В среднем47,781447,2217
Изменить-0.29%-1.75%
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Соотношение 1 BSD к MUR

За последние 30 дней максимальный курс BSD к MUR составил 49,1667, а минимальный — 46,5818. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 47,7814. Изменение курса BSD к MUR в процентном соотношении составило -0.29.

За последние 90 дней максимальный курс BSD к MUR составил 49,1667, а минимальный — 45,8828. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 47,2217. Изменение курса BSD к MUR в процентном соотношении составило -1.75.

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Популярные валюты

 USDAUDINRCADNZDSGDZARGBP
1 USD11,49183,6791,371,6541,34318,250,772
1 AUD0,671156,1270,9191,1090,90112,2410,518
1 INR0,0120,01810,0160,020,0160,2180,009
1 CAD0,731,08861,05911,2070,9813,3170,564

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Как произвести расчет конвертации из багамских долларов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BSD из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BSD в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для багамский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Багамский доллар / Маврикийская рупия
1 BSD46,58180 MUR
5 BSD232,90900 MUR
10 BSD465,81800 MUR
20 BSD931,63600 MUR
50 BSD2 329,09000 MUR
100 BSD4 658,18000 MUR
250 BSD11 645,45000 MUR
500 BSD23 290,90000 MUR
1000 BSD46 581,80000 MUR
2000 BSD93 163,60000 MUR
5000 BSD232 909,00000 MUR
10000 BSD465 818,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Багамский доллар
1 MUR0,02147 BSD
5 MUR0,10734 BSD
10 MUR0,21468 BSD
20 MUR0,42935 BSD
50 MUR1,07338 BSD
100 MUR2,14676 BSD
250 MUR5,36690 BSD
500 MUR10,73380 BSD
1000 MUR21,46760 BSD
2000 MUR42,93520 BSD
5000 MUR107,33800 BSD
10000 MUR214,67600 BSD