5 бразильских реалов в новые тайваньские доллары
Сконвертируйте BRL в TWD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BRL в TWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|6,0179
|6,3797
|Низкий
|5,7471
|5,7471
|В среднем
|5,9257
|6,1312
|Изменить
|-1.89%
|-6.55%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к TWD
За последние 30 дней максимальный курс BRL к TWD составил 6,0179, а минимальный — 5,7471. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,9257. Изменение курса BRL к TWD в процентном соотношении составило -1.89.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к TWD составил 6,3797, а минимальный — 5,7471. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,1312. Изменение курса BRL к TWD в процентном соотношении составило -6.55.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в новые тайваньские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Бразильский реал / Новый тайваньский доллар
|1 BRL
|5,84335 TWD
|5 BRL
|29,21675 TWD
|10 BRL
|58,43350 TWD
|20 BRL
|116,86700 TWD
|50 BRL
|292,16750 TWD
|100 BRL
|584,33500 TWD
|250 BRL
|1 460,83750 TWD
|500 BRL
|2 921,67500 TWD
|1000 BRL
|5 843,35000 TWD
|2000 BRL
|11 686,70000 TWD
|5000 BRL
|29 216,75000 TWD
|10000 BRL
|58 433,50000 TWD