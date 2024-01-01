1 бразильский реал в саудовские риялы

Сконвертируйте BRL в SAR по реальному обменному курсу

1 brl
0,67 sar

R$1,000 BRL = SR0,6719 SAR

Среднерыночный курс в 19:38
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1 BRL в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,69590,7394
Низкий0,66090,6609
В среднем0,68410,7094
Изменить-2.55%-6.83%
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Соотношение 1 BRL к SAR

За последние 30 дней максимальный курс BRL к SAR составил 0,6959, а минимальный — 0,6609. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6841. Изменение курса BRL к SAR в процентном соотношении составило -2.55.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к SAR составил 0,7394, а минимальный — 0,6609. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7094. Изменение курса BRL к SAR в процентном соотношении составило -6.83.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1821,4941,6260,96719,626
1 GBP1,18811,295108,3191,7751,9311,14923,315
1 USD0,9180,772183,6731,3711,4920,88718,01
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Саудовский риял
1 BRL0,67188 SAR
5 BRL3,35938 SAR
10 BRL6,71876 SAR
20 BRL13,43752 SAR
50 BRL33,59380 SAR
100 BRL67,18760 SAR
250 BRL167,96900 SAR
500 BRL335,93800 SAR
1000 BRL671,87600 SAR
2000 BRL1 343,75200 SAR
5000 BRL3 359,38000 SAR
10000 BRL6 718,76000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Бразильский реал
1 SAR1,48837 BRL
5 SAR7,44185 BRL
10 SAR14,88370 BRL
20 SAR29,76740 BRL
50 SAR74,41850 BRL
100 SAR148,83700 BRL
250 SAR372,09250 BRL
500 SAR744,18500 BRL
1000 SAR1 488,37000 BRL
2000 SAR2 976,74000 BRL
5000 SAR7 441,85000 BRL
10000 SAR14 883,70000 BRL