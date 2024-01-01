10 бразильских реалов в мозамбикские метикалы
Сконвертируйте BRL в MZN по реальному обменному курсу
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|1 BRL в MZN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,8101
|12,6182
|Низкий
|11,2168
|11,2168
|В среднем
|11,6122
|12,0525
|Изменить
|-2.42%
|-7.24%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к MZN
За последние 30 дней максимальный курс BRL к MZN составил 11,8101, а минимальный — 11,2168. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,6122. Изменение курса BRL к MZN в процентном соотношении составило -2.42.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к MZN составил 12,6182, а минимальный — 11,2168. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,0525. Изменение курса BRL к MZN в процентном соотношении составило -7.24.
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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в мозамбикские метикалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бразильский реал / Мозамбикский метикал
|1 BRL
|11,40160 MZN
|5 BRL
|57,00800 MZN
|10 BRL
|114,01600 MZN
|20 BRL
|228,03200 MZN
|50 BRL
|570,08000 MZN
|100 BRL
|1 140,16000 MZN
|250 BRL
|2 850,40000 MZN
|500 BRL
|5 700,80000 MZN
|1000 BRL
|11 401,60000 MZN
|2000 BRL
|22 803,20000 MZN
|5000 BRL
|57 008,00000 MZN
|10000 BRL
|114 016,00000 MZN