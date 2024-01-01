5 000 бразильских реалов в лесотские лоти

Сконвертируйте BRL в LSL по реальному обменному курсу

5 000 brl
16 373,30 lsl

R$1,000 BRL = L3,275 LSL

Среднерыночный курс в 18:48
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BRL в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,35893,7368
Низкий3,22743,2274
В среднем3,30873,4885
Изменить-1.20%-10.86%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к LSL

За последние 30 дней максимальный курс BRL к LSL составил 3,3589, а минимальный — 3,2274. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,3087. Изменение курса BRL к LSL в процентном соотношении составило -1.20.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к LSL составил 3,7368, а минимальный — 3,2274. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,4885. Изменение курса BRL к LSL в процентном соотношении составило -10.86.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1751,4941,6260,96719,579
1 GBP1,18811,295108,3181,7751,9311,14823,261
1 USD0,9180,772183,6661,3711,4920,88717,967
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Лесотский лоти
1 BRL3,27466 LSL
5 BRL16,37330 LSL
10 BRL32,74660 LSL
20 BRL65,49320 LSL
50 BRL163,73300 LSL
100 BRL327,46600 LSL
250 BRL818,66500 LSL
500 BRL1 637,33000 LSL
1000 BRL3 274,66000 LSL
2000 BRL6 549,32000 LSL
5000 BRL16 373,30000 LSL
10000 BRL32 746,60000 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Бразильский реал
1 LSL0,30538 BRL
5 LSL1,52688 BRL
10 LSL3,05375 BRL
20 LSL6,10750 BRL
50 LSL15,26875 BRL
100 LSL30,53750 BRL
250 LSL76,34375 BRL
500 LSL152,68750 BRL
1000 LSL305,37500 BRL
2000 LSL610,75000 BRL
5000 LSL1 526,87500 BRL
10000 LSL3 053,75000 BRL