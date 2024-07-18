10 тысяч бразильских реалов в кенийские шиллинги

Сконвертируйте BRL в KES по реальному обменному курсу

10 000 brl
235 010 kes

R$1,000 BRL = Ksh23,50 KES

Среднерыночный курс в 18:30
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 BRL в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий23,969326,5661
Низкий22,646122,6461
В среднем23,489824,7590
Изменить-0.55%-8.43%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к KES

За последние 30 дней максимальный курс BRL к KES составил 23,9693, а минимальный — 22,6461. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23,4898. Изменение курса BRL к KES в процентном соотношении составило -0.55.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к KES составил 26,5661, а минимальный — 22,6461. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 24,7590. Изменение курса BRL к KES в процентном соотношении составило -8.43.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1651,4941,6250,96719,619
1 GBP1,18811,295108,3121,7751,9311,14823,309
1 USD0,9170,772183,6421,3711,4910,88718
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Кенийский шиллинг
1 BRL23,50100 KES
5 BRL117,50500 KES
10 BRL235,01000 KES
20 BRL470,02000 KES
50 BRL1 175,05000 KES
100 BRL2 350,10000 KES
250 BRL5 875,25000 KES
500 BRL11 750,50000 KES
1000 BRL23 501,00000 KES
2000 BRL47 002,00000 KES
5000 BRL117 505,00000 KES
10000 BRL235 010,00000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Бразильский реал
1 KES0,04255 BRL
5 KES0,21276 BRL
10 KES0,42551 BRL
20 KES0,85103 BRL
50 KES2,12757 BRL
100 KES4,25514 BRL
250 KES10,63785 BRL
500 KES21,27570 BRL
1000 KES42,55140 BRL
2000 KES85,10280 BRL
5000 KES212,75700 BRL
10000 KES425,51400 BRL