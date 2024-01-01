1 бразильский реал в брунейские доллары

Сконвертируйте BRL в BND по реальному обменному курсу

1 brl
0,24 bnd

R$1,000 BRL = B$0,2412 BND

Среднерыночный курс в 17:22
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1 BRL в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25100,2670
Низкий0,23890,2389
В среднем0,24640,2558
Изменить-2.86%-7.85%
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Соотношение 1 BRL к BND

За последние 30 дней максимальный курс BRL к BND составил 0,2510, а минимальный — 0,2389. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2464. Изменение курса BRL к BND в процентном соотношении составило -2.86.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к BND составил 0,2670, а минимальный — 0,2389. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2558. Изменение курса BRL к BND в процентном соотношении составило -7.85.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2721,4941,6230,96719,574
1 GBP1,18811,297108,4561,7761,9281,1523,259
1 USD0,9160,771183,6241,3691,4870,88617,934
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Брунейский доллар
1 BRL0,24122 BND
5 BRL1,20612 BND
10 BRL2,41223 BND
20 BRL4,82446 BND
50 BRL12,06115 BND
100 BRL24,12230 BND
250 BRL60,30575 BND
500 BRL120,61150 BND
1000 BRL241,22300 BND
2000 BRL482,44600 BND
5000 BRL1 206,11500 BND
10000 BRL2 412,23000 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Бразильский реал
1 BND4,14553 BRL
5 BND20,72765 BRL
10 BND41,45530 BRL
20 BND82,91060 BRL
50 BND207,27650 BRL
100 BND414,55300 BRL
250 BND1 036,38250 BRL
500 BND2 072,76500 BRL
1000 BND4 145,53000 BRL
2000 BND8 291,06000 BRL
5000 BND20 727,65000 BRL
10000 BND41 455,30000 BRL