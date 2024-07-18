20 бразильских реалов в болгарские левы

Сконвертируйте BRL в BGN по реальному обменному курсу

20 brl
6,44 bgn

R$1,000 BRL = лв0,3219 BGN

Среднерыночный курс в 17:19
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1 BRL в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,33790,3585
Низкий0,32060,3206
В среднем0,33070,3431
Изменить-3.82%-8.76%
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Соотношение 1 BRL к BGN

За последние 30 дней максимальный курс BRL к BGN составил 0,3379, а минимальный — 0,3206. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3307. Изменение курса BRL к BGN в процентном соотношении составило -3.82.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к BGN составил 0,3585, а минимальный — 0,3206. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3431. Изменение курса BRL к BGN в процентном соотношении составило -8.76.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2661,4951,6230,96719,585
1 GBP1,18811,297108,451,7761,9291,1523,272
1 USD0,9160,771183,6191,371,4870,88617,944
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Болгарский Лев
1 BRL0,32187 BGN
5 BRL1,60935 BGN
10 BRL3,21869 BGN
20 BRL6,43738 BGN
50 BRL16,09345 BGN
100 BRL32,18690 BGN
250 BRL80,46725 BGN
500 BRL160,93450 BGN
1000 BRL321,86900 BGN
2000 BRL643,73800 BGN
5000 BRL1 609,34500 BGN
10000 BRL3 218,69000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Бразильский реал
1 BGN3,10685 BRL
5 BGN15,53425 BRL
10 BGN31,06850 BRL
20 BGN62,13700 BRL
50 BGN155,34250 BRL
100 BGN310,68500 BRL
250 BGN776,71250 BRL
500 BGN1 553,42500 BRL
1000 BGN3 106,85000 BRL
2000 BGN6 213,70000 BRL
5000 BGN15 534,25000 BRL
10000 BGN31 068,50000 BRL