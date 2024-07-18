10 бразильских реалов в бангладешские таки

Сконвертируйте BRL в BDT по реальному обменному курсу

10 brl
211,07 bdt

R$1,000 BRL = Tk21,11 BDT

Среднерыночный курс в 17:17
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 BRL в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий21,784922,9178
Низкий20,688120,6881
В среднем21,417921,8444
Изменить-2.13%0.43%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к BDT

За последние 30 дней максимальный курс BRL к BDT составил 21,7849, а минимальный — 20,6881. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 21,4179. Изменение курса BRL к BDT в процентном соотношении составило -2.13.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к BDT составил 22,9178, а минимальный — 20,6881. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 21,8444. Изменение курса BRL к BDT в процентном соотношении составило 0.43.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2641,4951,6230,96719,564
1 GBP1,18811,297108,4571,7761,9291,14923,249
1 USD0,9160,771183,6241,3691,4870,88617,926
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Бангладешская така
1 BRL21,10730 BDT
5 BRL105,53650 BDT
10 BRL211,07300 BDT
20 BRL422,14600 BDT
50 BRL1 055,36500 BDT
100 BRL2 110,73000 BDT
250 BRL5 276,82500 BDT
500 BRL10 553,65000 BDT
1000 BRL21 107,30000 BDT
2000 BRL42 214,60000 BDT
5000 BRL105 536,50000 BDT
10000 BRL211 073,00000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Бразильский реал
1 BDT0,04738 BRL
5 BDT0,23689 BRL
10 BDT0,47377 BRL
20 BDT0,94754 BRL
50 BDT2,36885 BRL
100 BDT4,73770 BRL
250 BDT11,84425 BRL
500 BDT23,68850 BRL
1000 BDT47,37700 BRL
2000 BDT94,75400 BRL
5000 BDT236,88500 BRL
10000 BDT473,77000 BRL