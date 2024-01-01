10 бразильских реалов в ангольские кванзы
Сконвертируйте BRL в AOA по реальному обменному курсу
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|1 BRL в AOA
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|162,7790
|167,8630
|Низкий
|153,5450
|153,5450
|В среднем
|159,2593
|162,5244
|Изменить
|-0.08%
|-2.05%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к AOA
За последние 30 дней максимальный курс BRL к AOA составил 162,7790, а минимальный — 153,5450. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 159,2593. Изменение курса BRL к AOA в процентном соотношении составило -0.08.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к AOA составил 167,8630, а минимальный — 153,5450. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 162,5244. Изменение курса BRL к AOA в процентном соотношении составило -2.05.
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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в ангольские кванзы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бразильский реал / Ангольская кванза
|1 BRL
|158,42500 AOA
|5 BRL
|792,12500 AOA
|10 BRL
|1 584,25000 AOA
|20 BRL
|3 168,50000 AOA
|50 BRL
|7 921,25000 AOA
|100 BRL
|15 842,50000 AOA
|250 BRL
|39 606,25000 AOA
|500 BRL
|79 212,50000 AOA
|1000 BRL
|158 425,00000 AOA
|2000 BRL
|316 850,00000 AOA
|5000 BRL
|792 125,00000 AOA
|10000 BRL
|1 584 250,00000 AOA