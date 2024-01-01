10 боливийских боливиано в фунты острова Святой Елены
Сконвертируйте BOB в SHP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BOB в SHP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1149
|0,1173
|Низкий
|0,1117
|0,1117
|В среднем
|0,1135
|0,1142
|Изменить
|-1.79%
|-4.63%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BOB к SHP
За последние 30 дней максимальный курс BOB к SHP составил 0,1149, а минимальный — 0,1117. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1135. Изменение курса BOB к SHP в процентном соотношении составило -1.79.
За последние 90 дней максимальный курс BOB к SHP составил 0,1173, а минимальный — 0,1117. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1142. Изменение курса BOB к SHP в процентном соотношении составило -4.63.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из боливийских боливиано в фунты острова Святой Елены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BOB из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BOB в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Фунт Святой Елены / Боливийский боливиано
|1 SHP
|8,94142 BOB
|5 SHP
|44,70710 BOB
|10 SHP
|89,41420 BOB
|20 SHP
|178,82840 BOB
|50 SHP
|447,07100 BOB
|100 SHP
|894,14200 BOB
|250 SHP
|2 235,35500 BOB
|500 SHP
|4 470,71000 BOB
|1000 SHP
|8 941,42000 BOB
|2000 SHP
|17 882,84000 BOB
|5000 SHP
|44 707,10000 BOB
|10000 SHP
|89 414,20000 BOB