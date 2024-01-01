1 тысяча боливийских боливиано в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте BOB в LKR по реальному обменному курсу
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|1 BOB в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|44,3134
|44,3134
|Низкий
|43,7418
|42,6554
|В среднем
|44,0723
|43,6316
|Изменить
|-0.24%
|0.57%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BOB к LKR
За последние 30 дней максимальный курс BOB к LKR составил 44,3134, а минимальный — 43,7418. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 44,0723. Изменение курса BOB к LKR в процентном соотношении составило -0.24.
За последние 90 дней максимальный курс BOB к LKR составил 44,3134, а минимальный — 42,6554. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 43,6316. Изменение курса BOB к LKR в процентном соотношении составило 0.57.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из боливийских боливиано в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BOB из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BOB в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Боливийский боливиано / Шри-Ланкийская рупия
|1 BOB
|43,97250 LKR
|5 BOB
|219,86250 LKR
|10 BOB
|439,72500 LKR
|20 BOB
|879,45000 LKR
|50 BOB
|2 198,62500 LKR
|100 BOB
|4 397,25000 LKR
|250 BOB
|10 993,12500 LKR
|500 BOB
|21 986,25000 LKR
|1000 BOB
|43 972,50000 LKR
|2000 BOB
|87 945,00000 LKR
|5000 BOB
|219 862,50000 LKR
|10000 BOB
|439 725,00000 LKR