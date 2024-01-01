1 боливийский боливиано в кувейтские динары
Сконвертируйте BOB в KWD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BOB в KWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0446
|0,0447
|Низкий
|0,0442
|0,0442
|В среднем
|0,0444
|0,0444
|Изменить
|-0.37%
|-1.17%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BOB к KWD
За последние 30 дней максимальный курс BOB к KWD составил 0,0446, а минимальный — 0,0442. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0444. Изменение курса BOB к KWD в процентном соотношении составило -0.37.
За последние 90 дней максимальный курс BOB к KWD составил 0,0447, а минимальный — 0,0442. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0444. Изменение курса BOB к KWD в процентном соотношении составило -1.17.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из боливийских боливиано в кувейтские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BOB из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BOB в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Кувейтский динар / Боливийский боливиано
|1 KWD
|22,61500 BOB
|5 KWD
|113,07500 BOB
|10 KWD
|226,15000 BOB
|20 KWD
|452,30000 BOB
|50 KWD
|1 130,75000 BOB
|100 KWD
|2 261,50000 BOB
|250 KWD
|5 653,75000 BOB
|500 KWD
|11 307,50000 BOB
|1000 KWD
|22 615,00000 BOB
|2000 KWD
|45 230,00000 BOB
|5000 KWD
|113 075,00000 BOB
|10000 KWD
|226 150,00000 BOB